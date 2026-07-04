Las autoridades de Uruguay investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en la costa de Atlántida, en el departamento de Canelones, para determinar si corresponde a uno de los pescadores argentinos desaparecidos desde el 14 de junio, cuando la embarcación "Chamigo-Ho" perdió contacto tras salir a pescar en el Río de la Plata.

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El cadáver fue localizado por efectivos de la Prefectura Nacional de Uruguay. Según las primeras observaciones, no presentaba lesiones externas, por lo que una de las principales hipótesis es que las fuertes corrientes y los vientos registrados durante los últimos días hayan arrastrado el cuerpo hasta la costa uruguaya.

La Fiscalía Letrada de Atlántida dispuso la realización de una autopsia y otros estudios forenses para establecer la causa de la muerte e identificar a la víctima. Los resultados serán determinantes para confirmar si se trata de uno de los hombres que eran intensamente buscados desde hace casi tres semanas.

Hasta el momento fueron identificados dos de los cinco tripulantes que viajaban en la lancha: Carlos Kovach y Sebastián Romegialli, cuyos cuerpos fueron encontrados días atrás durante los operativos de búsqueda. Si las pericias confirman que el cadáver hallado en Canelones pertenece a otro integrante de la tripulación, serían tres las víctimas identificadas y quedarían dos pescadores aún desaparecidos.

Los rastrillajes continúan en distintos sectores del Río de la Plata, con operativos coordinados entre autoridades argentinas y uruguayas, mientras las familias de los pescadores esperan el resultado de los análisis que permitan esclarecer la identidad del cuerpo encontrado.

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