Un grave accidente de tránsito se produjo este sábado por la mañana sobre la avenida General Paz, a la altura de la calle Jorge Chávez, en sentido hacia el Río de la Plata, cuando el conductor de un Peugeot 207 se habría quedado dormido al volante, perdió el control del vehículo e ingresó a gran velocidad en una estación de servicio.

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Según las primeras pericias, el automóvil arrasó con una isla de carga de combustible, derribó una estructura de hormigón y terminó impactando de lleno contra un Volkswagen Gol que permanecía detenido mientras cargaba nafta. En ese vehículo viajaban dos personas, de 33 y 65 años, que también quedaron involucradas en el violento choque.

Tras la colisión, el Peugeot 207 sufrió un incendio parcial en la zona del motor. La rápida intervención de los operarios de la estación de servicio y de los bomberos permitió controlar las llamas antes de que alcanzaran los surtidores o los depósitos de combustible, evitando consecuencias aún más graves.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del Peugeot y los dos ocupantes del Volkswagen Gol sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Santojanni para recibir atención médica. En total, el hecho dejó tres personas heridas.

Mientras bomberos, policías y personal médico trabajaban en el lugar, se produjo un segundo accidente en el ingreso a la misma estación de servicio. En esa oportunidad, un Audi A1 fue impactado desde atrás por otro vehículo cuyo conductor escapó sin detenerse. De acuerdo con las autoridades, ese episodio no tendría relación con el choque principal y continúa siendo investigado mediante el análisis de las cámaras de seguridad.

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