Las dificultades financieras de los hogares se reflejan en el sistema crediticio de la Provincia de Buenos Aires, donde el 28% de los deudores presenta mora, según datos del Banco Central de la República Argentina procesados por el Centro de Economía Política Argentina correspondientes a mayo.

Ads

El índice de irregularidad alcanza el 28,5%, superando la media nacional del 27,9%, en un contexto de caída de ingresos y mayor presión sobre el consumo.

El informe, supervisado por Hernán Letcher, señala que la morosidad impacta con mayor fuerza en el financiamiento no bancario. A nivel nacional, las fintech y billeteras virtuales registran una irregularidad del 27,9%, frente al 12,3% del sistema bancario tradicional.

Puede interesarte

En el segmento de préstamos familiares y de consumo en territorio bonaerense, la mora alcanza el 17,8%, ubicando a la provincia entre las más comprometidas del país.

Los analistas advierten que el fenómeno funciona como un indicador del deterioro socioeconómico: actualmente, 5,8 millones de personas en Argentina presentan atrasos en sus deudas y en la mitad de las provincias el nivel de morosidad supera el 30%.

Ads

En este escenario, el peso demográfico y productivo de Buenos Aires profundiza el impacto del aumento de la mora, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos, de cara al segundo semestre del año.

Ads