La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires registró un marcado incremento en la actividad legislativa durante junio. Según un relevamiento, se presentaron 162 proyectos de ley, distribuidos entre 53 legisladores, una cifra que supera ampliamente las 103 iniciativas de mayo y las 82 de abril.

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El informe también revela que 39 diputados, el 42% de la Cámara baja, no presentaron ningún proyecto durante el mes. El aumento en la producción legislativa estuvo vinculado al trabajo desarrollado en las distintas comisiones, que comenzaron a despachar expedientes para su tratamiento en el recinto.

Por segundo mes consecutivo, la diputada massista Sofía Vannelli, representante de Vicente López, fue quien más proyectos de ley presentó, con un total de 20 iniciativas. Entre ellas se destacan propuestas para regular el uso responsable de la inteligencia artificial, incorporar su enseñanza en las escuelas, reforzar la seguridad en eventos masivos y avanzar en políticas ambientales y de prevención de la violencia de género.

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El segundo lugar fue para Ricardo Lissalde (Fuerza Patria), con 16 proyectos. El legislador de Saladillo impulsó, entre otras iniciativas, reconocimientos para los bonaerenses que participan del Mundial 2026 y un proyecto para eliminar el límite de edad para el ingreso a la docencia.

El podio lo completó el diputado kirchnerista José Ignacio "Cote" Rossi, con 12 proyectos, entre los que figuran la declaración de ciudadano ilustre post mortem para el Indio Solari, medidas para adaptar funciones de cine y teatro a personas dentro del espectro autista, la protección de las murgas y un reconocimiento al escritor Alejandro Dolina.

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En el cuarto puesto quedó el massista Juan Martín Malpeli, con 10 iniciativas, vinculadas a la movilidad sostenible, la reutilización de baterías de vehículos eléctricos, la creación de "eco puntos" en edificios públicos y un régimen de mecenazgo deportivo.

La oposición apareció recién en el quinto lugar del ranking. Allí se ubicaron, con ocho proyectos cada uno, la diputada de la Coalición Cívica Romina Braga, el legislador de Fuerza Patria Avelino Zurro, entre otros.

Más atrás se ubicaron Laura Ricchini (PRO) y Alejandra Lordén (UCR), con cinco iniciativas; Carlos Puglelli, Viviana Romano y Fabián Luayza, con cuatro; mientras que Romina Barreiro, Martín Rodríguez Alberti y Leonardo Moreno presentaron tres proyectos cada uno durante junio.

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Fuente: Diputados Bonaerenses