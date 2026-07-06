La provincia de Buenos Aires concentró uno de cada cuatro despidos registrados en el sector privado formal desde noviembre de 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El estudio también advirtió que el Gran Buenos Aires presenta la tasa de desempleo más alta del país y la mayor pérdida del poder adquisitivo entre los trabajadores registrados.

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De acuerdo con el relevamiento, hasta marzo de 2026 se destruyeron 85.299 puestos de trabajo registrados en la provincia, lo que representa el 25% del total de empleos privados perdidos a nivel nacional. El impacto es especialmente fuerte en el Conurbano, donde la desocupación alcanza el 9,7%, casi dos puntos por encima del promedio nacional del 7,8%. Entre los jóvenes, el desempleo asciende al 15%.

El informe atribuye buena parte de este deterioro a la crisis del sector manufacturero, que tiene una fuerte concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En los últimos 27 meses cerraron 6.211 empresas en la provincia, la mayoría vinculadas a la actividad industrial, que actualmente opera con cerca del 40% de su capacidad instalada ociosa.

En materia salarial, el Gran Buenos Aires también exhibe el peor desempeño del país. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado retrocedieron un 1,43%, mientras que a nivel nacional el poder adquisitivo promedio mostró una recuperación del 2,41%.

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El CEPA señaló además que, al considerar la nueva estructura de consumo relevada por el INDEC, la pérdida de poder adquisitivo en el Gran Buenos Aires asciende al 11,41%. Según el organismo, el incremento de tarifas y servicios fue uno de los principales factores que afectó el ingreso real de los hogares bonaerenses.

Fuente: Dib

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