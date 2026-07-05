Tres delincuentes que utilizaban ropa y elementos similares a los de los recolectores de residuos para pasar desapercibidos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad después de asaltar una veterinaria en el barrio porteño de Belgrano.

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El hecho ocurrió en un local ubicado sobre Echeverría al 1500, donde, según denunció el propietario, los asaltantes ingresaron al comercio, lo amenazaron y lo obligaron a realizar transferencias bancarias por un total de 120.000 pesos antes de escapar.

La rápida denuncia al 911 permitió que efectivos de la Comisaría Vecinal 13 A llegaran al lugar en pocos minutos. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron huir corriendo, pero fueron interceptados y detenidos a escasa distancia del comercio.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron bolsas de residuos, credenciales similares a las utilizadas por trabajadores de higiene urbana y tres teléfonos celulares, elementos que los acusados utilizaban para aparentar que cumplían tareas de recolección y así evitar despertar sospechas entre vecinos y comerciantes.

Los detenidos tienen 22, 30 y 46 años y todos residen en José C. Paz. Dos de ellos cuentan con un importante historial delictivo: el mayor registra 17 antecedentes, entre ellos varias causas por robo y una condena vigente por hurto, mientras que el hombre de 30 años acumula 14 antecedentes, incluidos robos y una causa por abuso sexual con sometimiento. Además, ambos habían sido demorados durante 2025 por un hecho de extorsión a automovilistas, a quienes exigían dinero para permitirles estacionar.

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La causa quedó en manos de la Fiscalía de los Barrios Saavedra-Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, que ordenó la detención de los tres sospechosos y el secuestro de todos los elementos incautados durante el operativo.

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