La empresa Corredores del Sur (Corresur), nueva concesionaria de la Ruta Nacional 226, puso en marcha los primeros trabajos de mantenimiento sobre el corredor vial que une Mar del Plata con Balcarce y anunció un incremento del 19% en la tarifa del peaje El Dorado. Además, confirmó que el cobro dejará de realizarse en efectivo y pasará a ser exclusivamente mediante medios electrónicos.

Ads

Puede interesarte

La firma, integrada por las empresas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, asumió recientemente la operación del corredor tras el proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional. Como parte del plan inicial, comenzaron las tareas de reparación de banquinas, sellado de fisuras en la calzada y reposición de elementos de seguridad vial en distintos sectores de la Ruta 226.

Según informó la concesionaria, las obras forman parte de una primera etapa que abarca 431 kilómetros considerados prioritarios e incluye además el mantenimiento de puentes, alcantarillas, sistemas de iluminación y semaforización. Entre las intervenciones previstas figura un trabajo específico en el kilómetro 150, un tramo clave para el tránsito entre Mar del Plata y Balcarce.

Uno de los ejes del plan es la puesta en funcionamiento de cinco plantas asfálticas, una de ellas ubicada en Balcarce, junto con otras instaladas en Cañuelas, Tandil, Tapalqué y Coronel Dorrego. Desde la empresa señalaron que esta infraestructura permitirá acelerar los trabajos y garantizar el suministro de materiales para las obras.

Nuevas tarifas del peaje

Con el inicio de la concesión también entró en vigencia una actualización del 19% en la estación de peaje El Dorado. Los nuevos valores son:

Ads

Vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.787,10 .

. Vehículos de hasta dos ejes de más de 2,30 metros de altura y/o con rueda doble, y vehículos de tres o cuatro ejes de menos de 2,30 metros: $3.574,19 .

. Vehículos de tres y cuatro ejes de más de 2,30 metros de altura y/o con rueda doble: $5.361,29 .

. Vehículos de cinco y seis ejes: $7.148,39 .

. Vehículos de más de seis ejes: $8.935,49.

Fin del pago en efectivo

Otro de los cambios anunciados por Corresur es la eliminación del efectivo en las estaciones de peaje bajo su administración. A partir de ahora, el pago podrá realizarse únicamente mediante TelePASE, tarjetas de crédito o débito con tecnología contactless y códigos QR a través de billeteras virtuales habilitadas.

La empresa aseguró que el objetivo es agilizar el paso por las cabinas, reducir los tiempos de espera y modernizar el sistema de cobro. Mientras tanto, para quienes utilizan diariamente la Ruta 226 por motivos laborales, educativos o comerciales, el anuncio combina el inicio de obras largamente esperadas con un nuevo aumento en el costo del peaje.

Ads