La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) avanza con la tercera etapa de ampliación del Tren Universitario, una obra que busca extender el servicio ferroviario hasta la localidad de Los Hornos y beneficiar de forma directa e indirecta a más de 100.000 personas.

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El proyecto contempla prolongar el recorrido desde la actual terminal, ubicada en el Hospital San Juan de Dios, hasta los Talleres Ferroviarios de Gambier, en la intersección de las calles 137 y 52. La iniciativa apunta a mejorar la conectividad entre distintos barrios de la capital bonaerense y ofrecer una alternativa de transporte más eficiente para estudiantes, trabajadores y vecinos.

Según informó la UNLP, ya funcionan las mesas técnicas para avanzar con la obra, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Además, continúan las gestiones con Ferrocarriles Argentinos para definir el trazado definitivo de la extensión.

En ese marco, el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, mantuvo una reunión con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y representantes de una empresa internacional especializada en infraestructura ferroviaria, material rodante, logística y sistemas de seguridad.

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Actualmente, el Tren Universitario une la estación La Plata con el Hospital San Juan de Dios a lo largo de un recorrido de 8,4 kilómetros que conecta facultades, hospitales y otros puntos estratégicos de la ciudad. El servicio transporta alrededor de 2.000 pasajeros por día y funciona con una tarifa única de 304 pesos mediante tarjeta SUBE registrada.

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La ampliación incorporará nuevas estaciones intermedias y permitirá que los vecinos de Los Hornos tengan acceso al sistema ferroviario urbano, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la conexión con centros educativos, hospitales e instituciones públicas.

El recorrido actual comprende las estaciones La Plata, Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico San Martín, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V y Hospital San Juan de Dios. El servicio opera de lunes a sábados, mientras que los domingos y feriados permanece sin actividad.

Desde la UNLP destacaron que el proyecto forma parte de una estrategia de desarrollo urbano sostenible, orientada a fomentar el uso del transporte ferroviario para disminuir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en la ciudad.

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"Nuestra Universidad está siempre involucrada en el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, en la planificación y ejecución de políticas públicas que redunden en beneficios para toda su comunidad", afirmó Tauber.

Fuente: NA