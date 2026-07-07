El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó hoy una propuesta de recomposición salarial del 7% para los trabajadores de la administración pública central comprendidos en la Ley 10.430. El ofrecimiento fue realizado durante una audiencia virtual y prevé un aumento del 5% en julio y otro del 2% en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio. Tras la reunión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que someterá la propuesta a la consideración de sus afiliados.

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La oferta replica el esquema presentado previamente al sector docente y se aplicará sobre los salarios de junio, mes en el que se completó la última cuota del acuerdo paritario anterior, que contemplaba una suba acumulada del 9,3%. Además, el Ejecutivo bonaerense se comprometió a convocar una nueva mesa de revisión salarial durante septiembre.

La decisión de ATE de consultar a sus bases coincide con la postura adoptada por el Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD) y representa un cambio respecto del rechazo que ambos sectores habían expresado la semana pasada frente a la propuesta inicial de un aumento del 2,5% para julio.

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Durante la negociación, los representantes del Gobierno provincial explicaron que la administración atraviesa un escenario de fuerte restricción fiscal, atribuido al recorte de las transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional, la caída de la recaudación y la disminución de los recursos provenientes de la coparticipación federal.

El secretario general de ATE, Claudio Arévalo, reconoció la compleja situación financiera expuesta por los funcionarios provinciales y destacó la voluntad del Ejecutivo de preservar los puestos de trabajo. Sin embargo, insistió en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios y reclamó avanzar con el pase a planta permanente de 14.000 trabajadores que continúan en condiciones de precarización laboral.

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