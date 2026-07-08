El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó la invitación de su par Osvaldo Jaldo para participar de los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán, en una decisión orientada a evitar un nuevo encuentro con el presidente Javier Milei.

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Desde la administración bonaerense argumentaron que la prioridad del mandatario es concretar una audiencia de trabajo con el jefe de Estado para abordar la situación financiera de la provincia, antes que asistir a actividades protocolares. El pedido de reunión había sido canalizado en las últimas semanas a través del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ante la Jefatura de Gabinete.

No obstante, la solicitud no prosperó. Desde la Casa Rosada sostuvieron que la negativa responde a la falta de acompañamiento del gobierno bonaerense a las principales reformas impulsadas por el oficialismo, incluido el denominado Pacto de Mayo.

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En este contexto, el Ejecutivo provincial buscó evitar tensiones diplomáticas con Tucumán, aclarando que la decisión no implica un desaire hacia Jaldo, quien mantiene una relación política fluida con el Gobierno nacional y ha respaldado iniciativas clave en el Congreso.

El trasfondo del conflicto radica en una disputa por recursos. La provincia de Buenos Aires sostiene que la Nación mantiene una deuda cercana a los $17,8 billones, cifra que es rechazada por el equipo económico nacional. Desde La Plata denuncian un proceso de desfinanciamiento, mientras que el oficialismo niega la existencia de obligaciones pendientes.

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Para los actos en Tucumán se espera la presencia de varios gobernadores alineados con la Casa Rosada, mientras que otros mandatarios opositores -como Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella- también anticiparon su ausencia, profundizando el clima de tensión política en la antesala de la fecha patria.

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