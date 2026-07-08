El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un acuerdo paritario con los gremios mayoritarios que establece una recomposición salarial del 7% para trabajadores docentes y de la administración pública central. El incremento se aplicará en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto, calculados sobre los haberes de junio.

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El ministro de Economía, Pablo López, destacó el consenso logrado en la mesa de negociación y remarcó el esfuerzo de la administración para sostener las mejoras salariales en un contexto económico complejo. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Walter Correa, valoró el carácter integral del acuerdo, que -según señaló- excede la discusión estrictamente salarial.

En el ámbito educativo, la paritaria incorporó una adenda al acuerdo vigente sobre prevención y abordaje de la violencia laboral en las escuelas. La medida prevé mecanismos de intervención más ágiles ante situaciones críticas, que serán canalizadas a través de una mesa específica dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad.

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Asimismo, el convenio incluye la implementación de la campaña Cuidemos a quienes enseñan, orientada a fortalecer la convivencia en las comunidades educativas mediante acciones de concientización, capacitación y articulación entre equipos directivos y familias.

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