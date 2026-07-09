Un brutal femicidio conmociona a la ciudad bonaerense de Junín. Mercedes Errapan, una mujer de 32 años que cursaba un embarazo, fue asesinada de un disparo en la cabeza dentro de su vivienda. Tras el crimen, el presunto autor escapó con la hija de la víctima, de apenas 7 años, aunque la menor fue rescatada horas después durante un operativo policial que terminó con la detención del sospechoso.

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El acusado fue identificado como Sebastián Daniel Bonafe, de 32 años, padrino de la niña y conocido del entorno familiar. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Junín, que lo imputó por el delito de femicidio seguido de rapto.

La investigación comenzó durante la mañana del miércoles, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una mujer sin vida en una vivienda ubicada sobre la calle Del Valle Ibarlucea. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo de Errapan con una herida de arma de fuego en la cabeza.

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En un primer momento, la pareja de la víctima quedó demorada mientras se realizaban las primeras diligencias, aunque el rumbo de la investigación cambió tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia del ataque: minutos después de que el novio de la mujer saliera hacia su trabajo, Bonafe ingresó al domicilio tras saltar un paredón y, cerca de tres horas más tarde, abandonó el lugar acompañado por la niña.

Con esa evidencia, la Policía allanó la vivienda del sospechoso y encontró una carta en la que relataba detalles del crimen y mencionaba posibles destinos de fuga. Además, los investigadores determinaron que se desplazaba en una motocicleta, lo que permitió seguir su recorrido mediante cámaras de seguridad instaladas sobre la Ruta Nacional 188.

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La búsqueda derivó en un operativo cerrojo que se extendió por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Finalmente, Bonafe fue localizado en la ciudad de Pergamino junto a la menor. Según informaron fuentes de la investigación, al verse rodeado por los efectivos escapó hacia un cañaveral y amenazó a la niña con un cuchillo. Tras una negociación con personal policial, depuso su actitud, fue detenido y la menor fue rescatada sin heridas.

La causa también puso el foco sobre los antecedentes del detenido. Semanas antes del crimen, la madre de la niña lo había denunciado por un presunto hecho de grooming, luego de acusarlo de filmar a la menor mientras se encontraba en el baño. A raíz de ese episodio había solicitado una restricción de acercamiento. Además, Bonafe registraba otras denuncias por violencia de género, amenazas y agresiones radicadas entre 2021 y 2024.

Ahora, los investigadores intentan determinar cómo planificó el ataque, si contó con colaboración de otras personas y reconstruir con precisión las circunstancias que rodearon el femicidio de Mercedes Errapan y el posterior secuestro de su hija.

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Fuente: TN