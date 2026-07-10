La Municipalidad de General Madariaga decretó el estado de alerta sanitaria tras confirmarse un brote de triquinosis que registra seis casos positivos y 45 personas bajo seguimiento médico, con contagios asociados al consumo de embutidos caseros distribuidos dentro y fuera del distrito.

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Según informaron las autoridades de salud, el foco de infección se originó en productos de origen porcino elaborados sin controles bromatológicos, los cuales fueron trasladados y compartidos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, ampliando el alcance del brote.

Ante esta situación, el Municipio emitió un comunicado en el que solicita a la población abstenerse de consumir chacinados, embutidos o derivados de cerdo que no cuenten con rótulo habilitado, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.

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En paralelo, se intensificaron los operativos de control en carnicerías, fiambrerías y comercios del distrito, a cargo del área de Bromatología, mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) reforzó las inspecciones en establecimientos de cría porcina para detectar el origen del brote.

Las autoridades sanitarias recordaron que la triquinosis es una enfermedad parasitaria que puede provocar síntomas gastrointestinales, musculares y complicaciones severas, por lo que se recomienda consultar de inmediato ante cualquier cuadro compatible.

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