Ex zoológico de Luján: Treinta felinos serán trasladados a santuarios de Estados Unidos y Sudáfrica
El operativo será coordinado por la organización internacional Four Paws y se realizará en dos contingentes de 15 ejemplares.
El operativo será coordinado por la organización internacional Four Paws y se realizará en dos contingentes de 15 ejemplares.
Veterinarios de todo el mundo llegaron al país para trasladar leones, tigres y osos que viven en condiciones críticas desde el cierre del predio en 2020.