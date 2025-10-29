Después de años de abandono, se puso en marcha una de las misiones de rescate animal más importantes de América Latina. Más de 60 grandes felinos y dos osos comenzarán a ser trasladados desde el exzoológico de Luján, clausurado en 2020, a santuarios especializados.

El trabajo comenzó en septiembre con un relevamiento de seguridad y chequeos preliminares. Esta semana se activó la primera fase de rescates, que implica sedar a cada animal, realizarles estudios médicos completos e iniciar los traslados.

En muchos casos, se trata de especies que no pueden volver a su hábitat natural y requieren cuidados específicos para sobrevivir en cautiverio.

“No nos vamos a ir hasta que el último animal tenga un nuevo hogar”, aseguró Luciana d’Abramo, directora de Programas de Four Paws. Las condiciones del predio son críticas: tigres y leones conviven en espacios reducidos y los osos permanecen aislados en recintos precarios, según explicó la organización.

El operativo se enmarca en un acuerdo firmado entre Four Paws y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli, con el objetivo de poner fin a la tenencia privada y al comercio de grandes felinos en Argentina. Muchos de los animales serán trasladados fuera del país por la falta de santuarios adecuados a nivel local.

La ONG ya tiene experiencia en Argentina: en 2022 rescataron cuatro tigres encerrados durante 15 años en San Luis, y en 2023 intervinieron en una granja ilegal en Balcarce. Ahora, apuntan no solo a salvar a estos animales, sino también a promover una nueva legislación que prohíba estas prácticas definitivamente.

“Esto es amor y esperanza, y también un compromiso para que este tipo de lugares no existan más”, concluyó d’Abramo. El operativo continuará en las próximas semanas hasta que los más de 60 animales sean reubicados en condiciones dignas y seguras.

Fuente: TN