El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un incremento del 15% en la inversión destinada al Servicio Alimentario Escolar, las Unidades de Desarrollo Infantil y los Centros Juveniles. La medida fue presentada durante una conferencia de prensa encabezada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

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En el caso del Servicio Alimentario Escolar, la actualización comenzará a regir desde agosto y alcanzará a más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses. Con esta nueva suba, el programa acumulará durante 2026 un incremento del 49,58%, por encima del 33,2% de inflación interanual registrado entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

La inversión mensual del SAE pasará de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que implica una incorporación de $16.400 millones por mes. De acuerdo con los datos oficiales, el presupuesto anual llegará a $588.850 millones para garantizar desayunos, almuerzos y meriendas en las escuelas de la provincia.

Desde septiembre, el aumento del 15% también alcanzará a las Unidades de Desarrollo Infantil y a los Centros Juveniles. Ambos programas acumularán de esta manera una mejora del 43,75% en lo que va del año.

Las UDI brindan cuidados, asistencia alimentaria y acompañamiento a niñas y niños de entre 45 días y 14 años. La inversión anual destinada a esos espacios subirá de $54.377 millones a $56.412 millones.

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Por su parte, los Centros Juveniles están destinados a personas de entre 14 y 29 años y ofrecen espacios de acompañamiento e inclusión. En este caso, los fondos anuales se elevarán de $10.282 millones a $10.857 millones.

Larroque sostuvo que desde el inicio de la gestión provincial se triplicó la cantidad de estudiantes que almuerzan en las escuelas. Además, señaló que se construyeron o refaccionaron más de 400 comedores y que se distribuyó equipamiento en los 135 municipios bonaerenses.

El funcionario afirmó que la actualización representa un esfuerzo para fortalecer las políticas alimentarias y de cuidado, y cuestionó al Gobierno nacional por el recorte de recursos destinados a los sectores más vulnerables.

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