Un informe reveló cómo se distribuyeron las transferencias que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó a los 135 municipios durante el primer cuatrimestre de 2026.

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Si bien el monto total transferido fue prácticamente igual al del mismo período de 2025 al considerar la inflación, la composición de los envíos cambió. La coparticipación provincial, que representa alrededor del 75% de las transferencias, registró una caída real del 9,5%, mientras que esa disminución fue compensada con un fuerte incremento en partidas como el Fondo de Financiamiento Educativo, que más que duplicó los recursos distribuidos.

Según el relevamiento, 52 municipios recibieron menos fondos en términos reales que un año atrás. Entre los más afectados aparecen San Isidro (-9,7%), Pinamar (-9%) y Vicente López (-8%), todos gobernados por el PRO. También registraron bajas Villa Gesell, Monte Hermoso, Malvinas Argentinas, San Martín y La Costa, entre otros distritos.

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En contrapartida, 83 municipios incrementaron las transferencias recibidas. Los mayores aumentos correspondieron a Carmen de Areco (16,2%), Chacabuco (13,1%), Lobería (12,1%), Capitán Sarmiento (11,9%), Monte (11,5%) y Pergamino (11%). El informe también destacó la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), que prevé distribuir $350.000 millones para obras e inversión local.

El análisis también señala que, al comparar los primeros cuatro meses de 2026 con igual período de 2023, las transferencias totales apenas cayeron un 0,98% en términos reales. Sin embargo, persiste el debate entre intendentes sobre el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el mecanismo utilizado para repartir la coparticipación, ya que varios jefes comunales consideran que algunos de sus criterios deberían revisarse para garantizar una distribución más equitativa de los recursos.

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Fuente: Infobae

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