Luego de una serie de accidentes fatales ocurridos en los últimos meses, vecinos impulsaron una campaña para solicitar que la Ruta Provincial 88 sea transformada en autovía. La petición, publicada en la plataforma Change.org, ya reunió más de 8.000 firmas en sus primeras horas.

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La iniciativa fue promovida por Leandro Melluso, quien argumentó que la actual traza representa un riesgo permanente para quienes la transitan. "Como vecino de la zona entre Mar del Plata y Necochea, he sido testigo directo del peligro que representa la actual Ruta 88. El intenso tránsito diario incrementa el riesgo de accidentes graves que podrían evitarse", expresó en el texto de la campaña.

Según el impulsor, la construcción de una autovía permitiría mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación en un corredor por el que transitan más de 7.000 vehículos por día, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad.

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Además del impacto en la seguridad, Melluso destacó que la obra favorecería el desarrollo económico y turístico de la región. "Una autovía facilitaría el acceso a ciudades como Mar del Plata y Necochea, reduciría los tiempos de viaje y protegería la vida de quienes utilizan esta ruta", señaló.

La Ruta Provincial 88 une Mar del Plata con Quequén y brinda acceso a localidades como Batán, Comandante Nicanor Otamendi, Mechongué, Miramar y Mar del Sud. Sus sectores con lomas y el intenso flujo vehicular la convierten en uno de los corredores más peligrosos del sudeste bonaerense.

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Si bien la campaña no tiene carácter vinculante, sus impulsores consideran que el respaldo ciudadano servirá para reclamar formalmente a la Provincia de Buenos Aires que priorice la ejecución de la obra. La iniciativa cobró fuerza tras los numerosos siniestros viales registrados en los últimos años, muchos de ellos con víctimas fatales.

Fuente: Dib

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