Viajar a Mar del Plata y a los principales destinos de la Costa Atlántica es desde este jueves un poco más caro. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia un aumento del 6,71% en las tarifas de los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), operado por Aubasa.

Ads

La actualización fue oficializada mediante la Resolución N° 544/2026 y responde al mecanismo de ajuste trimestral que contempla la evolución de los salarios y de los índices de inflación mayorista y minorista.

Con el nuevo cuadro tarifario, los automóviles de categoría 1 deberán abonar $7.900 en las estaciones de Samborombón, Maipú y La Huella, mientras que el peaje de Mar Chiquita pasó a costar $3.700 y el de General Madariaga, sobre la Ruta 74, $3.300.

Quienes utilicen TelePASE accederán a un valor levemente inferior. En Samborombón, Maipú y La Huella la tarifa será de $7.856,80, mientras que en Mar Chiquita costará $3.614,12 y en General Madariaga $3.299,84.

Desde la Provincia recordaron además que continúan vigentes las tarifas bonificadas para determinadas franjas horarias y épocas del año, destinadas a fomentar una mejor distribución del tránsito en los principales corredores hacia la Costa Atlántica.

Ads

Ads