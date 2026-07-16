La senadora marplatense María Cecilia Martínez alcanzó un lugar estratégico en uno de los organismos más sensibles del sistema judicial bonaerense; fue designada hoy como integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

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La incorporación se produjo en el marco de una sesión del Senado bonaerense atravesada por fuertes tensiones políticas, donde La Libertad Avanza logró imponerse en la negociación frente al PRO y quedarse con el último sillón vacante destinado a la Legislatura. El resultado no sólo impacta en la interna opositora, sino que también posiciona a una representante local en el centro de las decisiones judiciales de la provincia.

El trasfondo de la disputa giró en torno a la representación de las minorías dentro del Consejo. Desde el espacio libertario sostuvieron que la composición debía analizarse considerando la Legislatura en su conjunto, criterio que terminó inclinando la balanza a su favor en función de su mayor peso numérico.

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Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 10 senadores y 20 diputados, superando al PRO, que dispone de 5 senadores y 11 diputados. Esa correlación de fuerzas resultó determinante para sellar la designación y desplazar la alternativa impulsada por el espacio amarillo.

Más allá de la puja política, el nombramiento de Martínez adquiere relevancia territorial: se trata de una figura oriunda de Mar del Plata que accede a un rol de incidencia directa en la estructura judicial bonaerense. Con su incorporación, el Consejo de la Magistratura redefine su equilibrio interno de cara al próximo período, en un contexto donde las disputas políticas también atraviesan la configuración del poder judicial en la provincia.

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