Una marplatense se quedó con un lugar clave en el Consejo de la Magistratura bonaerense
La senadora María Cecilia Martínez fue designada en el Consejo tras una pulseada legislativa que reconfiguró el equilibrio opositor en la provincia.
La senadora María Cecilia Martínez fue designada en el Consejo tras una pulseada legislativa que reconfiguró el equilibrio opositor en la provincia.
Es un espacio similar al nacional, que comanda Javier Milei. Reconocieron haber subestimado “el aparato del PJ” y no haber logrado “movilizar al electorado”.
El politólogo Franco Della Vella analizó el panorama actual, con presiones cruzadas entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en el marco de un año de elecciones.
Se realizará el próximo domingo 30, con Alejandro Carrancio como anfitrión. El intendente Montenegro no participaría ya que será un encuentro de debate partidario.
El video fue grabado en el edificio de la ex Escuela Primaria N°63, ubicada en el Barrio Belgrano, donde mostraron aulas deterioradas, sillas y bancos tirados.
La comitiva, encabezada por Karina Milei, solo pudo recorrer una cuadra debido a los empujones entre simpatizantes de LLA y opositores al Gobierno. Ocurrió un día después de las agresiones en Lomas de Zamora.
Las negociaciones culminaron con un acuerdo favorable para el partido gobernante. El oficialismo busca consolidar su presencia en un distrito clave.
La nueva coalición, bautizada “Alianza La Libertad Avanza”, usará boletas violetas. Asegura por ahora la participación de los 13 intendentes del PRO.
La decisión se tomó en Asamblea, de la que participaron sus principales dirigentes. La colación electoral debe presentarse antes del 9 de julio.
El ex mandatario apuntó contra el asesor presidencial y contestó a las acusaciones de supuestas presiones en la licitación que el Gobierno declaró nula.
Llegarán el próximo lunes. Encabezarán actividades de cara a las elecciones legislativas y con el fin de consolidar el partido a nivel nacional.
El sector liderado por el ex presidente destacó que la ministra de Seguridad quedó en minoría en la votación. Además, enviaron un fuerte mensaje a la interna: “El partido reafirma su vocación por ser protagonista”.