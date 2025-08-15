La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que competirá como candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, representando a La Libertad Avanza. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde expresó su compromiso de seguir trabajando por un país próspero, libre y ordenado bajo el liderazgo de Javier Milei.

Ads

“Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei”, afirmó Bullrich. Además, destacó la importancia de la elección: “Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”. El presidente Javier Milei celebró la decisión y comentó en X: “Vaaaamooo…!!! Grande Patricia Bullrich, dando la pelea en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas…VLLC!”.

En su mensaje, Bullrich subrayó su trayectoria en el Ministerio de Seguridad y su próximo objetivo: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

Ads

Puede interesarte

También resaltó el esfuerzo colectivo: “Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”.

La ministra cerró su anuncio con un mensaje contundente, al asegurar que “esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

Ads

Con el plazo para la presentación de listas cerrando este fin de semana, La Libertad Avanza busca fortalecer su presencia en el Congreso. Bullrich encabezará la lista al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que José Luis Espert liderará la lista de Diputados por la provincia de Buenos Aires.

Fuente: con información de DIB