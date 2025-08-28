Karina Milei y Martín Menem participaron en una caravana en Corrientes para el cierre de campaña de Lisandro Almirón, candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), pero el evento -que tuvo lugar en la capital provincial- se vio interrumpido por enfrentamientos entre manifestantes, lo que obligó a los funcionarios a retirarse en un vehículo por motivos de seguridad.

Ads

La comitiva, encabezada por Karina Milei, solo pudo recorrer una cuadra debido a los empujones entre simpatizantes de LLA y opositores al Gobierno. Ante la escalada de tensión, la custodia presidencial decidió cancelar la actividad. Los enfrentamientos continuaron entre los seguidores de LLA, identificados con banderas y vestimentas violetas, y personas contrarias a las políticas del Gobierno. Como consecuencia, la policía detuvo a dos personas involucradas en los disturbios.

Antes de la llegada de los funcionarios, ya se registraban protestas en el lugar por los recortes en políticas de discapacidad y la situación de las jubilaciones. Una manifestante, identificada como simpatizante del gobernador Gustavo Valdés, expresó su descontento: “Le roban a los jubilados y a los discapacitados. La hermana de Milei le está robando al pueblo”.

Ads

Puede interesarte

Los incidentes en Corrientes se producen tras un episodio similar en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei, Karina Milei y José Luis Espert fueron atacados con piedras durante otra caravana.

Este domingo, La Libertad Avanza enfrentará un escenario competitivo en las elecciones de Corrientes. Lisandro Almirón competirá contra Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador, el peronista Martín “Tincho” Ascúa y el ex gobernador Ricardo Colombi, entre otros candidatos.

Ads

Fuente: con información de TN