Con la presencia del intendente de General Pueyrredon y en medio de incidentes entre militantes del oficialismo y la oposición antes, durante y después del acto, el presidente Javier Milei cerró la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno. En su discurso, rechazó las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que LLA y el peronismo se encuentran en un “empate técnico”.

Ads

El evento, que contó con la presencia de candidatos y funcionarios, estuvo marcado por incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes, en los que resultó herido un periodista.

Milei atribuyó los cuestionamientos al Gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”. En particular, defendió a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, al señalar que el kirchnerismo “se metió” con ella. “Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, sin mencionar directamente la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ads

Puede interesarte

El mandatario también destacó la fortaleza de su espacio frente a las adversidades: “¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual”. Además, advirtió sobre la posibilidad de un fraude electoral por parte del peronismo, afirmando que “están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

En el acto participaron Karina Milei, los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja. Milei instó a los bonaerenses a votar para evitar que el peronismo “se quede con la provincia”.

Ads

“Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”, enfatizó, insistiendo en que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas