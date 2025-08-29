En Mar del Plata, los candidatos a concejales de La Libertad Avanza (LLA) sumaron un nuevo capítulo de polarización con el kirchnerismo con el lanzamiento de un spot de campaña en una escuela abandonada y usurpada, que meses atrás fue desalojada por la Patrulla Municipal.

Es que, a nueve días de las elecciones legislativas, los candidatos a concejales de la bancada violeta eligieron como escenario del spot de campaña el edificio de la ex Escuela Primaria N°63, ubicada en el Barrio Belgrano, donde muestran aulas deterioradas, sillas y bancos tirados, en una nueva demostración “del abandono del Estado presente”, leitmotiv de la administración de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof.

“Escuelas que son aguantaderos de usurpadores y narcos, chicos rodeados de delincuentes, edificios abandonados cuando hay escuelas que los necesitan, Kicillof adoctrinando, naturalizar que los chicos tengan que estudiar en medio del abandono, nunca más”, escribió en sus redes sociales el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro.

En el video aparece Muro, quien es además primer candidato a concejal, seguido por Rolando Demaio, Agustina Marchén y Carolina Muzzio, que completan la nómina. “No fue un error, fue una decisión política, este edificio fue saqueado y vandalizado”, concluyeron los candidatos a ediles, con respecto a la escuela abandonada.

Escuelas que son aguantaderos de usurpadores y narcos, nunca más.

Chicos rodeados de delincuentes, nunca más.

Edificios abandonados cuando hay escuelas que los necesitan, nunca más.

Kicillof adoctrinando, nunca más.

Naturalizar que los chicos tengan que estudiar en medio del… pic.twitter.com/UzUbQjdUcY — Fernando Muro (@FernandoMuro_ok) August 28, 2025

De esta manera, los libertarios buscan utilizar la escuela como símbolo de abandono de la administración de Kicillof, con el propósito de disputarle el electorado que ya encontró en la crítica al kirchnerismo un terreno común con el discurso del intendente Montenegro, que saltó del PRO a LLA y pretenderá asumir una banca en la Legislatura bonaerense por la Quinta sección electoral como senador provincial.

Al justificar su saltó a las filas de Javier Milei, el jefe comunal justificó: “Dado que el peronismo kirchnerista liderado por Kicillof, Cristina Kirchner y Massa está unido y con más ganas que nunca de quedarse atrincherado en la Provincia, logramos una alianza conjunta con LLA y el PRO. La gente nos pidió la unidad antikirchnerista y estamos a la altura de las circunstancias".

Además, el intendente aseguró que el objetivo de la nueva coalición es claro: “Arrasar en las urnas y dejarlos hechos migajas”. “Yo fui uno de los promovió este acuerdo y debo agradecer el enorme trabajo hecho por Cristián Ritondo y Diego Santilli, en particular, con todos los integrantes y referentes de La Libertad Avanza”, cerró.

La lista de candidatos a concejales de La Libertad Avanza (LLA)

