Fernando Muro: “Mar del Plata está lista para acompañar la modernización laboral que impulsa el Gobierno Nacional”

El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada del Municipio consideró que la ciudad necesita una reforma laboral que fomente la formalidad, reduzca costos de contratación y brinde previsibilidad a las empresas y trabajadores. El próximo 10 de diciembre, asumirá su banca como concejal.