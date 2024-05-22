El Municipio entregó 40 habilitaciones: Once Unidos y CADS figuran entre las instituciones
Las nuevas habilitaciones se suman a las 200 que fueron entregadas por Inspección General en abril.
Las nuevas habilitaciones se suman a las 200 que fueron entregadas por Inspección General en abril.
El candidato a primer concejal por La Libertad Avanza se mostró optimista, pidió tranquilidad a los votantes y señaló que algunos inconvenientes en mesas son normales por el desdoblamiento electoral.
Así lo confirmó el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, quien celebró el crecimiento del rubro en la ciudad y destacó el rol que cumple el café en la identidad marplatense.
El intendente celebró la apertura de la nueva tienda, que es la tercera en la ciudad, pero el conductor se mostró algo celoso con la ubicación.
El próximo martes 25 de junio se desarrollará en Mar del Plata “Conexión Financiera”, un encuentro pensado para que pequeñas y medianas empresas locales accedan a herramientas de financiamiento y servicios bancarios.
La iniciativa busca ordenar el espacio público y facilitar la inversión. Los interesados pueden comunicarse por distintas vías o dirigirse a la sede de Inspección General.
La brindará la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada en conjunto con la Universidad CAECE. Será el próximo sábado en Villa Victoria.
La publicación generó debate sobre la efectividad de este tipo de gestos y la necesidad de estrategias más accesibles para atender la vulnerabilidad social.
El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada del Municipio consideró que la ciudad necesita una reforma laboral que fomente la formalidad, reduzca costos de contratación y brinde previsibilidad a las empresas y trabajadores. El próximo 10 de diciembre, asumirá su banca como concejal.
Fue a través de un encuentro coordinado por la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad junto a la Delegación Local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia.
Tras recibir las críticas de la comunidad por ofrecer trabajo ví una red social a una persona en situación de calle que no tiene celular, el desempleado habló con El Marplatense.
El dato surge de la comparativa con el año pasado, según indicaron desde la Secretaría de Desarrollo Local. Son 300 las firmas y 12.937 los productos registrados.