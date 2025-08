Desempleado tras una reducción en su trabajo como metalúrgico, César vive en la calle desde hace casi tres meses. Denuncia la falta de políticas públicas eficaces, dificultades para acceder a asistencia básica y desmiente haber recibido una propuesta laboral directa tras un tuit del funcionario municipal Fernando Muro.

César es una de las tantas personas que actualmente se encuentran en situación de calle en Mar del Plata. Según explicó a El Marplatense, llegó a esa situación tras perder su empleo como operario metalúrgico luego de una fuerte baja en la producción: “Éramos 30, quedaron 7. Me aguantaron hasta lo último que pudieron”.

Sin poder sostener el pago del alquiler, quedó fuera del sistema formal. Hoy sobrevive barriendo veredas de negocios a cambio de alguna colaboración, durmiendo en cajeros automáticos y espacios públicos, junto a otras decenas de personas que atraviesan realidades similares. “En los días de lluvia llegamos a ser más de 30 en un solo cajero, entre adolescentes, personas mayores y con problemas de salud”, cuenta.

César también remarca que, en el último tiempo, se intensificaron los operativos de “erradicación” en zonas céntricas. Según detalla, eso implica que los obligan a reubicarse en lugares más alejados como Champagnat y alrededores. Además, denuncia el maltrato de algunos agentes: “Te sacan una frazada o una zapatilla para que no vuelvas al mismo lugar”.

Uno de los puntos que subraya es la falta de políticas públicas sostenidas. Según asegura, el “Operativo Frío” —que se encarga de repartir comida caliente y frazadas durante el invierno— no está funcionando como en años anteriores, y la asistencia se limita a espacios como Don Bosco o iniciativas como la Noche de la Caridad. “Durante el día no hay desayunos ni almuerzos asegurados. No hay articulación con programas de inserción laboral ni oficios”.

En los últimos días, su caso tomó relevancia pública cuando, tras una nota que brindó a un medio local, el secretario de Desarrollo Local del municipio, Fernando Muro, publicó en la red social X que estaba dispuesto a ofrecerle trabajo. Sin embargo, César asegura que nunca fue contactado directamente: “No tengo celular. El que tenía lo dejé cargando en un parador y me lo robaron. No se comunicaron conmigo por ningún otro medio, ni se acercaron a los lugares donde saben que estamos”.

“Que digan que me ofrecieron trabajo en redes no es lo mismo que resolver el problema. Y tener un celular en la calle no es una solución viable: es un riesgo, te lo roban o te golpean por él”, agrega.