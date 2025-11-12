Un total de 45 nuevas empresas se incorporaron este año al programa Producto Local y en total ya son 300 las firmas participantes y 12.937 los productos registrados, lo que representa un incremento del 26% con relación al año pasado, según informaron desde la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada.

Producto Local es una iniciativa que promueve el desarrollo de la producción local, genera empleo y fortalece la identidad marplatense. Estas propuesta cuentan con el logotipo que identifica a los artículos fabricados en Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres.

Según los datos aportados desde la Secretaría, en comparación con el mismo período del año anterior se registró un incremento del 26% en la cantidad de empresas adheridas y un crecimiento del 55,7% en el volumen de productos registrados.

Desde la Municipalidad indicaron que Producto Local se consolida como una herramienta clave para visibilizar el trabajo de la industria local en rubros como alimentos y bebidas, indumentaria, maquinaria, pesca y química. Desde la Dirección de Comercio e Industria se continúa acompañando a los productores con acciones que potencien la visibilidad de sus emprendimientos, fomentando el consumo consciente y de cercanía, y promoviendo circuitos económicos sostenibles.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, expresó que “estos resultados son el reflejo de una gestión que trabaja junto al sector productivo para sostener el crecimiento y acompañar a cada empresa, desde las que recién comienzan hasta las que hace décadas generan empleo en la ciudad”.

“Producto Local es una muestra concreta de cómo la articulación público-privada potencia la producción, diversifica la economía y consolida la identidad industrial marplatense”, concluyó el funcionario.

Quienes deseen sumarse al programa o conocer más detalles pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/productolocal, comunicarse al 499-7970 (interno 4347), escribir a [email protected] o acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en Salta 1842, 5º piso.