El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada de General Pueyrredon, Fernando Muro, expresó su respaldo a la modernización laboral propuesta por el Gobierno Nacional y destacó que Mar del Plata está en condiciones de acompañar este proceso orientado a generar empleo formal y fortalecer la producción.

“Mar del Plata ha logrado en los últimos años reducir su nivel de desocupación a mínimos históricos gracias al esfuerzo conjunto del sector público, las empresas, las pymes, los emprendedores y los trabajadores”, señaló Muro en su cuenta de X. Sin embargo, advirtió que persisten desafíos estructurales que obstaculizan el crecimiento y la creación de empleo de calidad.

Entre los principales factores que, según el funcionario, encarecen la contratación formal, mencionó los convenios colectivos rígidos, que incrementan el costo promedio por trabajador; la industria del juicio laboral, que genera incertidumbre y afecta especialmente a las pymes; y el uso extendido de mecanismos alternativos de empleo, como el monotributo, que muchas veces terminan funcionando como vías informales de inserción laboral.

Muro subrayó que Mar del Plata tiene una estructura laboral en la que el empleo privado representa más del 90% del total, frente a un 10% del empleo público, lo que, a su entender, hace “aún más urgente avanzar con una reforma que permita sostener y ampliar el crecimiento”.

En ese sentido, advirtió que Argentina posee uno de los mercados laborales privados más reducidos de la región, con apenas un 20% de la población económicamente activa empleada en el sector formal, y con costos de contratación entre los más altos del continente. Además, remarcó que los juicios laborales alcanzaron su punto más alto en los últimos ocho años, lo que agrava la situación de muchas pequeñas y medianas empresas.

El funcionario respaldó su diagnóstico con cifras que reflejan la magnitud del problema: la informalidad laboral alcanza el 42% del mercado, mientras que se necesitan 27 monotributistas para igualar el aporte previsional de un trabajador registrado, lo que —dijo— demuestra “la fragilidad del sistema previsional actual”.

“Es imprescindible avanzar hacia un esquema que promueva la formalidad, garantice previsibilidad, cobertura médica, jubilación futura y acceso al crédito para todos los trabajadores”, enfatizó.

Finalmente, Muro sostuvo que la modernización laboral no debe verse como una opción, sino como una necesidad urgente para que el país pueda seguir creciendo, generar empleo formal y fortalecer su entramado productivo. “Mar del Plata está lista para acompañar este proceso”, concluyó.