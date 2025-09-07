El candidato a primer concejal de la Alianza La Libertad Avanza en Mar del Plata, Fernando Muro, emitió su voto este domingo y se mostró optimista sobre el desarrollo de la jornada electoral. “El clima es hermoso para ir a votar, estamos contentos y con mucho optimismo. Esperamos que todo se desarrolle con normalidad”, expresó.

Ads

Consultado por las denuncias sobre faltantes de boletas, Muro señaló que algunos candidatos “deberían haber acompañado en su momento los proyectos de boleta única” y consideró “tarde” los reclamos en pleno acto electoral.

Puede interesarte

El dirigente insistió en que su espacio apuesta a la proyección de la ciudad: “Vivimos en la mejor ciudad del mundo y tenemos que continuar con este camino que la proyecta al futuro de una forma maravillosa”, afirmó, evitando profundizar por la veda electoral.

Ads

En cuanto a la organización del comicio, reconoció algunos inconvenientes en la apertura de mesas, aunque los calificó de “normales” por el desdoblamiento de las elecciones y los cambios en la gestión administrativa. Sobre la participación, sostuvo que “habrá que esperar los números” para hacer un balance real.

La agenda del candidato incluira seguir la carrera de Franco Colapinto en Monza, compartir un almuerzo en familia y reunirse por la noche con su equipo para esperar los resultados.

Ads