A partir de que el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, celebró la apertura de la nueva tienda de Adidas en Mar del Plata, que sería la primera del país bajo el concepto “The Collection”, el periodista Jorge Rial intentó bajarle el precio a esta acción al señalar que ya existía el mismo local “hace meses en Palermo”.

En cuestión, el nuevo espacio, ubicado en Güemes al 3102, abrió sus puertas con una experiencia de compra única que invita a descubrir un estilo deportivo que equilibra diseño atemporal, comodidad y versatilidad, características distintivas de Adidas Originals.

Puntualmente, la tienda ofrece los productos más icónicos de la marca, como las zapatillas Superstar, Samba y Gazelle, verdaderos símbolos de la cultura urbana, junto a los clásicos conjuntos de las tres tiras que integran tecnología y diseño de vanguardia.

Mar del Plata desalambrada: Adidas Originals nos eligió para abrir su primera tienda Collection de todo el país. Esto es más trabajo y más apertura. pic.twitter.com/BE93gegNPB — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 19, 2025

“Mar del Plata desalambrada: Adidas Originals nos eligió para abrir su primera tienda Collection de todo el país. Esto es más trabajo y más apertura”, fue el mensaje del jefe comunal para festejar la instalación de la nueva tienda en la ciudad.

Sin embargo, el conductor de televisión, fuera de mostrarse contento, citó la publicación del senador electo y comentó: "Hay una acá en Palermo. En la a calle Thames. Hace meses. Datos".

Seguido a ello, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, le contestó a Rial con dos imágenes que muestran su error, aunque sin acotar mayor información.

Hay una acá en Palermo. En la a calle Thames. Hace meses. Datos https://t.co/0tZvMsLxuj — JORGE RIAL (@rialjorge) September 19, 2025