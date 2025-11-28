Con la participación de autoridades nacionales, provinciales y locales, se realizó en Mar del Plata el taller de cierre del Programa de Transformación Digital para PyMEs de Alimentos, una iniciativa destinada a mejorar las capacidades de gestión, comercialización y sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas en un contexto productivo cada vez más competitivo y digitalizado.

Ads

La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP). Durante cuatro meses se llevaron adelante capacitaciones que alcanzaron a más de 90 PyMEs agroindustriales de Mar del Plata y de las provincias de San Juan, Río Negro y Salta, con el objetivo de impulsar la competitividad de diversos productos del mercado.

Los rubros participantes incorporaron nuevas herramientas de gestión y marketing digital, optimización de procesos y reducción de costos, entre otros recursos que fortalecen su posicionamiento. Entre ellos se encuentran empresas de alimentos vegetales, carnes, lácteos, farináceos, bebidas, y productos dietéticos y orgánicos, incluyendo tanto a firmas exportadoras como aquellas que buscan dar ese paso.

Ads

Puede interesarte

Este primer encuentro de cierre en Mar del Plata constituye un avance significativo en la articulación entre la FAO, la SAGyP, los gobiernos provinciales y locales, y los actores del ecosistema PyME agroindustrial. El trabajo conjunto apunta a consolidar modelos de negocio más eficientes, modernos, sostenibles e inclusivos, reforzando el papel de las pequeñas y medianas empresas como motor del desarrollo productivo y territorial de la Argentina.

El secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, señaló que “lo que vimos durante estos meses es que cuando las PyMEs tienen un acompañamiento claro, pueden avanzar de manera concreta en su desarrollo. En Mar del Plata hay empresas con mucho potencial, y nuestro rol es acompañarlas para que ese camino sea más simple”.

Ads

En el acto de cierre también estuvieron presentes el director de Asuntos Agropecuarios de la Municipalidad, Pablo Nogués; personal técnico de la FAO; y el director nacional de Alimentos y Desarrollo Regional de la SAGyP, Pablo Morón.