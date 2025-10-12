La Subsecretaría de Inspección General de la Municipalidad continúa con las autorizaciones y controles de publicidad en vía pública durante la temporada alta en Mar del Plata. Esta iniciativa, destinada a empresas, marcas y agencias, busca ordenar el espacio público y facilitar la inversión, con trámites que se gestionan por correo electrónico, teléfono o presencialmente en las oficinas de Inspección General (Belgrano 3467, primer piso), de 08:15 a 16:00.

Los interesados en obtener el permiso publicitario deben enviar al mail [email protected] electrónico una nota descriptiva. En ella, se indica el tipo de acción publicitaria a realizar, detallando el lugar, la fecha y la franja horaria, los elementos a utilizar (como banderas, ruleta o stand) y la cantidad de promotores participantes.

Para consultas, se puede comunicar por mail, telefónicamente al 499-6688 (en el horario mencionado) o personalmente en las oficinas de Inspección General.

“Desde esta gestión siempre acompañamos el orden del espacio público y facilitar que las marcas vuelvan a elegir Mar del Plata. Hoy se nota ese trabajo con una implementación de procedimientos simples que impulsan la inversión”, señaló al respecto Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada.

Durante enero pasado, el Departamento de Publicidad dio seguimiento a más de 150 trámites, otorgando permisos a aproximadamente 70 empresas, marcas o productos que realizaron promociones en el Partido de General Pueyrredon, muchas de las cuales continuaron en febrero y marzo.

En este marco, también se realizaron controles en corredores comerciales y el frente costero, donde se detectaron una decena de promociones no declaradas. Estas fueron intimadas a regularizar su situación e infraccionadas, con intervención del Tribunal Municipal de Faltas.

Adicionalmente, las acciones en cartelería y comunicación en espacios públicos, como la iluminación de corredores estratégicos en Güemes, “contribuyen a mejorar la seguridad y el entorno urbano, promoviendo una experiencia más artística y placentera para los visitantes”, señalaron desde la dependencia.