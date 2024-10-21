El ex presidente Mauricio Macri adelantó que podría haber un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, pero aseguró que primero “deben conocerse más”. También se metió en la interna del PJ con una dura crítica: “Los orcos están desorganizados, se pelean entre ellos”.

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“Hay que ir de a poquito, porque ellos ahora están con la presión de estar ahí adentro y todos queriendo que fracase. Por suerte lo agarró un kirchnerismo debilitado. Espero que este proceso madure y se genere esa vocación de sociedad, de trabajar en conjunto, para generar confianza y no sea una cuestión de estrategia”, expresó el líder del PRO.

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Por otro lado, cuando fue consultado acerca de si puede haber un acuerdo entre el partido que dirige y los libertarios, Macri respondió: “Sí, puede haber. Yo le dije a Javier que antes de casarse la gente se conoce. Por eso, primero tenemos que conocernos, generar confianza y respeto”.

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También sostuvo que desde el PRO deben “construir una alternativa con autocrítica interna, y armar algo que debería contener a La Libertad Avanza” si adhieren a "estos ideales liberales de cambio”.

Sin embargo, Macri también se refirió a las exportaciones y la situación en el campo, y le reclamó al Gobierno que baje los impuestos y que reactive las licitaciones para “expandirse” al mundo, pero de una forma “transparente” para evitar la corrupción.

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“Algunos me critican porque saqué las retenciones el día 0, pero eso duplicó en 1,4% las exportaciones agropecuarias en Córdoba. Es algo que urge, porque en cuanto al ordenamiento de precios relativos, no ha sido un año malo para el campo, pero tampoco uno bueno. Hoy nadie tiene la vocación de empezar a expandir. Hay una potencialidad de duplicar y triplicar lo que estamos haciendo, que está limitada por la infraestructura actual”, añadió.

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En ese punto, aseguró que “se necesita bajar los impuestos y tener un programa agresivo con el sector privado, de concesiones y de iniciativa privada", al mismo tiempo que recordó que su Gobierno "hizo miles de licitaciones para kilómetros de autopista de ruta, puertos, aeropuertos y saneamiento, y en ninguna hubo una denuncia de los que ganaron con los que perdieron, porque ni siquiera se vendían los pliegos, eran todo por internet”.

“Sabemos que las licitaciones se pueden hacer de forma transparente, porque los proveedores eran los mismos que estaban en los cuadernos en la causa contra Cristina Kirchner. Lo podemos hacer alejado de los miedos de la corrupción y los negocios, si hacemos licitaciones transparentes. Eso es lo que deberíamos estar lanzando hoy para acompañar lo que creemos que va a traer la estabilidad macroeconómica y la vuelta al crédito. Es muy importante que esté acompañado de la baja de impuestos”, concluyó.