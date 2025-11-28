El oficialismo incorporó a la diputada Verónica Razzini al bloque de La Libertad Avanza (LLA). La decisión se adoptó en las oficinas del presidente de Diputados, Martín Menem, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras su jura como senadora de la Nación.

“El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo, y la diputada Anti Bloqueo Verónica Razzini se suma para ser parte del cambio. Ella tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan. ¡Bienvenida al equipo!”, expresó Bullrich en redes sociales.

Razzini justificó su incorporación señalando que “vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las Pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina”.

Razzini es empresaria rosarina y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, surgido tras los conflictos con el Sindicato de Camioneros en 2020. En 2023 llegó a la Cámara de Diputados de la mano del PRO y presentó el proyecto de ley Anti Bloqueos, con el objetivo de terminar con prácticas extorsivas de algunos gremios. En 2024 se alejó del PRO y conformó el bloque Futuro y Libertad junto a Gabriel Chumpitaz, aunque mantuvo vínculos con Bullrich.

Con la incorporación de Razzini, el oficialismo alcanzó 92 diputados y busca consolidarse como primera minoría en la Cámara. El bloque de Unión por la Patria (UxP) cuenta con 96 legisladores, aunque cuatro catamarqueños cercanos al gobernador Raúl Jalil evalúan romper con el kirchnerismo.

En paralelo, gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) trabajan en la conformación de un interbloque bajo el sello Innovación Federal, que podría convertirse en tercera fuerza.

El oficialismo también apunta a sumar a tres diputados del PRO cercanos a Bullrich: Alejandro Bongiovanni, José Núñez y Sergio Capozzi, lo que allanaría el camino para que LLA se convierta en primera minoría y obtenga mayor control sobre las comisiones permanentes y organismos de fiscalización como la Auditoría General de la Nación.

Tras las elecciones de octubre, el diputado porteño Damián Arabia y varias legisladoras cercanas a Bullrich -entre ellas Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet, Patricia Vásquez, Laura Rodríguez Machado, Belén Avico y María Luisa González Estevarena- se sumaron al oficialismo. Posteriormente, los radicales libertarios Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier también se incorporaron al bloque de Gabriel Bornoroni.

Fuente: con información de TN