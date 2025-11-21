La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a un Congreso bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) que se realizará el próximo domingo 30 en Mar del Plata. El encuentro tendrá lugar en el Hotel Provincial, donde se espera la presencia de más de mil dirigentes para debatir la dinámica interna del partido y la coyuntura política.

Ads

La menor de los Milei estará acompañada por su armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en una demostración de fuerza del sello violeta nucleado detrás de la conducción nacional de LLA.

El congreso contará con la asistencia de dirigentes bonaerenses que participarán en diversos paneles temáticos, aún en definición, con el diputado electo Alejandro Carrancio como anfitrión.

Ads

Puede interesarte

Aunque el intendente Guillermo Montenegro integró las listas bonaerenses de LLA y resultó electo senador provincial, no participará de la instancia de debate por tratarse de un encuentro estrictamente partidario.

El evento se desarrollará en un contexto de unidad dentro de la interna libertaria bonaerense. Según trascendió, las Fuerzas del Cielo, alineadas con el asesor presidencial Santiago Caputo, y la conducción de Pareja tienden a confluir en oposición al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Ads

En ese marco, se produjo un intercambio entre Pareja y Agustín Romo, jefe de bloque de LLA en la Legislatura, para definir los lugares en la nueva composición parlamentaria. Desde el entorno del parejismo señalaron: “Hace falta reordenar la situación, seguir alineados. No vamos a buscar venganza ni vamos a dejar a nadie afuera”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas