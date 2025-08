En un nuevo capítulo de la interna libertaria, Esteban Glavinich, conocido como “Traductor te Ama” en redes sociales y cercano a las posturas de Santiago Caputo, respondió a las declaraciones de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre el cierre de listas de La Libertad Avanza para las elecciones bonaerenses. La controversia, desatada tras el armado político en la provincia, tuvo lugar en los últimos días y refleja las discrepancias dentro del espacio político liderado por el presidente Javier Milei.

Karina Milei había enfatizado la importancia de la lealtad y la necesidad de no cuestionar las decisiones del armado político en Buenos Aires. En respuesta, Glavinich afirmó: “Lealtad no es obsecuencia”. El tuitero, identificado con Las Fuerzas del Cielo, salió al cruce defendiendo su postura: “Aunque por momentos a alguno no le parezca, lo que estamos haciendo es defender al proyecto de país liberal y próspero. Es decir, a la agenda del presidente Javier Milei y Karina”.

Glavinich destacó el esfuerzo de los militantes libertarios, señalando: “Hay que escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día para neutralizar los ataques. Yo, personalmente, que soy un outsider, siento que no les puedo fallar”. Además, subrayó que “el iron dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada”, en referencia al respaldo popular como principal sostén del proyecto.

El sector liderado por Santiago Caputo expresó su disconformidad con el cierre de listas encabezado por Karina Milei, particularmente por la inclusión de lugares para el PRO. Glavinich cuestionó esta decisión: “En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el poder ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar cuatr años y son los que tienen que acompañar y cuidar al ejecutivo”. Añadió que “los de dudosa trayectoria deben ir en puestos ejecutivos, porque se pueden echar por decreto en tiempo récord”.

En tono irónico, Glavinich comentó: “A los perros reactivos se los tiene con correa; con un poco de doctrina, ellos saben quién manda. Cuando les decís ‘sentado’, se sientan, y cuando les decís ‘mové la cola’, la mueven. Cuando desobedecen, los echás”. Finalmente, defendió la labor de los militantes libertarios: “Nosotros, los ciudadanos que elegimos un cambio, hicimos el milagro posible y atajamos demandas penales con el pecho por el simple pecado de opinar en libertad contra los kukas que los atacan a ustedes noche y día, los vamos a cuidar, tanto de los de afuera como de los de adentro”.

Fuente: con información de TN