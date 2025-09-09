El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, fue confirmado como jefe de campaña electoral en la Casa Rosada, a pesar de las críticas de un sector del partido tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses. La decisión se tomó en la primera reunión de la mesa política provincial, en un encuentro que marcó diferencias con la mesa nacional encabezada por Javier Milei.

Ads

La reunión, descrita como extensa y cordial por fuentes cercanas, permitió una autocrítica que contrastó con el silencio de la mesa nacional sobre los resultados electorales. Los presentes reconocieron haber subestimado “el aparato del PJ” y no haber logrado “movilizar al electorado”. En palabras de Javier Milei, pronunciadas el domingo en el búnker del partido, el peronismo “puso todo el aparato” que maneja “de manera eficiente”.

La mesa bonaerense resolvió reunirse todos los martes y adoptar un nuevo formato de campaña, distinto al territorial utilizado previamente. Además, admitieron haber perdido de vista “la necesidad de explicarle a la gente el sentido del esfuerzo que está haciendo”.

Ads

¡NUEVA MESA DE LLA PBA!



La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la primera reunión de la nueva mesa política del espacio de cara a las próximas elecciones legislativas del mes de octubre. El objetivo perseguido es mejorar el trabajo que se realizó… — Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) September 9, 2025

En un mensaje oficial difundido en la cuenta de X de La Libertad Avanza Buenos Aires, el partido señaló: “El kirchnerismo realizó una movilización masiva como nunca antes se había visto, haciendo uso de viejas prácticas que ellos, como nadie, saben aprovechar”. También reconocieron que omitieron “dicha situación” y no lograron en consecuencia “convencer de concurrir a votar a todos aquellos que quieren un cambio en la Provincia pese al esfuerzo de muchos por acompañarnos”.

Participaron de la reunión Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, los intendentes Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela y Ramón Lanús, el ex comisario Maximiliano Bondarenko, la ministra Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo. La presencia de Lanús, jefe comunal de San Isidro, y la inclusión de última hora de José Luis Espert, tras una corrección en el anuncio oficial, destacaron entre las sorpresas del encuentro.

Ads

Fuente: con información de Clarín

Puede interesarte