El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que la Provincia destina alrededor de $10.000 millones por mes para cubrir el déficit que generan los aportes de los trabajadores municipales afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

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"Los salarios municipales son muy inferiores a los salarios provinciales. Los aportes que hacen los empleados municipales al IOMA son inferiores a los gastos que producen para el sistema. Entonces, los trabajadores provinciales o la Provincia subsidian a los municipios en el costo de la salud en 10.000 millones de pesos por mes", sostuvo el ministro en una rueda de prensa.

Durante su exposición, Kreplak detalló que algunos distritos presentan déficits significativos para la obra social provincial. Entre los ejemplos mencionó a San Isidro, con un déficit anualizado de $1.111 millones; 25 de Mayo, con $1.237 millones; y General La Madrid, con $390 millones.

El funcionario también destacó mejoras en el funcionamiento de IOMA desde el inicio de la actual gestión provincial. Señaló que las consultas médicas y prácticas aumentaron un 37%, impulsadas especialmente por el crecimiento de los policonsultorios y las teleconsultas, donde no se cobran copagos.

Además, indicó que la cobertura de medicamentos de alto costo creció un 19% y remarcó avances en la digitalización de la obra social. Según precisó, el tiempo promedio para autorizar medicamentos pasó de entre 15 y 35 días a solo seis días, mientras que el 87% de los afiliados utiliza la aplicación digital para realizar trámites y gestiones.

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