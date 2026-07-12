Un proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone la erradicación progresiva de la tracción a sangre animal en todo el territorio, con el objetivo de garantizar el bienestar animal y promover la reconversión social y laboral de las personas que dependen de esta actividad.

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La iniciativa establece la prohibición del uso de animales para el transporte de cargas, residuos o mercaderías mediante carros o vehículos similares, alcanzando a equinos, asnales, mulares, bovinos y cualquier otra especie utilizada como fuerza motriz. No obstante, contempla excepciones para actividades rurales, deportivas y manifestaciones culturales autorizadas, siempre bajo condiciones que aseguren el bienestar animal.

El proyecto incorpora además la creación de un Programa Provincial de Reconversión de la Tracción a Sangre, orientado a identificar a los trabajadores alcanzados, facilitar su capacitación y promover alternativas productivas y de transporte. Entre las medidas previstas se incluye la entrega de vehículos motorizados o eléctricos de baja emisión, mediante modalidades como comodato, leasing subsidiado o asignación a cooperativas.

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Asimismo, se plantea la creación de un Fondo de Transición destinado a financiar la adquisición, mantenimiento y provisión de repuestos de los nuevos vehículos, junto con líneas de crédito específicas para acompañar la reconversión productiva. El texto también contempla la articulación entre el Estado provincial, municipios, universidades y organizaciones sociales para garantizar una implementación integral.

En paralelo, la propuesta incorpora medidas específicas de protección para los animales retirados de la actividad, incluyendo evaluaciones veterinarias obligatorias, programas de rehabilitación, adopción responsable y la prohibición de su abandono o reutilización para tareas de tracción.

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En los fundamentos, la autora del proyecto, la diputada provincial Romina Braga, sostiene que la problemática implica una doble dimensión: el maltrato animal y la vulnerabilidad social de quienes dependen de esta práctica. En ese sentido, remarca que la política pública debe evitar enfoques exclusivamente punitivos y avanzar en soluciones integrales que combinen protección animal con inclusión social.

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Finalmente, el proyecto invita a los municipios bonaerenses a adherir a la normativa y a establecer mecanismos propios de implementación, como censos, cronogramas locales y sistemas de fiscalización, en el marco de sus competencias territoriales.

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