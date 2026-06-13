La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que desde ahora los ciudadanos pueden solicitar turnos y elegir cualquier oficina del país para realizar sus trámites, sin restricciones, a través de su plataforma web.

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La nueva modalidad incorpora esta opción manteniendo como criterio principal la asignación por cercanía al domicilio registrado, aunque permite optar por otra delegación distinta a la sugerida por el sistema.

Desde el organismo destacaron que esta medida representa una mejora significativa en términos de accesibilidad y calidad de atención, ya que contempla situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión en la oficina correspondiente al domicilio.

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Además, la posibilidad de iniciar trámites en cualquier delegación favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios, tiempos de espera y barreras geográficas.

Asimismo, ANSES recordó que los turnos solicitados pueden ser consultados y cancelados a través de la plataforma mi ANSES.

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Para obtener un turno, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial, dirigirse a la sección Trámites y servicios, seleccionar Turnos, luego Solicitar un turno, elegir el trámite, ingresar el número de CUIL, verificar los datos de contacto, optar por buscar por provincia y seguir los pasos indicados por el sistema.

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