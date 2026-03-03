La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, desarrolla operativos de atención en diferentes ciudades del país con el objetivo de recibir consultas y realizar trámites de la Seguridad Social de manera presencial. En ese marco, se anunció el calendario en Mar del Plata y la región.

El operativo se desarrollará en distintos puntos de la ciudad y la región con atención de 09:00 a 14:00: este miércoles 4 en el barrio Alfar (Calle 413 s/n entre Pacheco de Melo y José Alonso; el jueves 5 será en Otamendi (Moreno s/n entre San Martín y Alvarado) y en Lomas de Golf (Los Palenques s/n entre Cabo Corrientes y El Horcón); y el viernes 6 en Aeroparque (Jovellanos 1620) y en el barrio Constitución (Vicente López y Planes 1755).

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación correspondiente para efectuar gestiones vinculadas con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción, presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, Tarifa Social, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de la Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una obra social y actualización de datos personales, entre otros trámites.

Desde el organismo recordaron que estos operativos buscan acercar los servicios de la Seguridad Social a la comunidad y facilitar el acceso a derechos y prestaciones para quienes no pueden concurrir a una oficina fija de atención.

