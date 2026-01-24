El Banco Hipotecario confirmó que cerrará su sucursal en Tandil dentro de tres meses, lo que generó alarma por la continuidad de los puestos de trabajo y preocupación por la atención de los clientes, al tratarse de una de las entidades bancarias más importantes del interior bonaerense.

La sucursal funciona en Banco Hipotecario (Rodríguez 726) y el cierre fue ratificado por el secretario general de La Bancaria Tandil, Juan Manuel Carri, tras mantener contacto con autoridades regionales de la entidad.

Desde el gremio informaron que la principal inquietud está puesta en el futuro laboral de los trabajadores. En un comunicado, La Bancaria señaló que el propio banco había calificado positivamente a la sucursal, al considerarla “rentable” y ubicarla entre las diez mejores del país en el ranking interno de desempeño.

Aunque no se especificaron de manera oficial los motivos del cierre, se lo vincula a la caída de la actividad asociada al programa ProCreAr y a una estrategia comercial de reducción de la estructura de sucursales en todo el territorio nacional.

La entidad financiera informó que los clientes de Tandil serán atendidos de manera virtual. Sin embargo, para los trámites que requieran presencia física deberán concurrir a la sucursal más cercana, ubicada en Mar del Plata.

Carri adelantó que el gremio realizará gestiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intentar revertir la decisión y evitar el cierre de la sede local.

El cierre de esta sucursal se suma a una tendencia que en los últimos años afectó a otras entidades bancarias y organismos públicos, como el Banco Nación y el Correo Argentino, con reducción de oficinas en distintas ciudades del país.

Fuente: con información de DIB