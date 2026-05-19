El Municipio puso en funcionamiento un nuevo espacio de atención y asesoramiento para personas con discapacidad en la Delegación Municipal de Estación Camet (Perito Moreno 4356), donde desde este mes se brinda acompañamiento para la realización de trámites a través de la plataforma digital, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00.

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La iniciativa, impulsada por la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social, ofrece asistencia en la gestión del Certificado Único de Discapacidad, la Tarjeta SUBE para el transporte urbano y otros trámites vinculados. Además, se orienta a quienes necesiten ayuda en el uso de la plataforma MDQ Digital, la creación de usuarios y la carga de documentación.

El nuevo punto de atención busca descentralizar el acceso a estos servicios, evitando que las personas con discapacidad y sus familias deban trasladarse largas distancias para recibir asesoramiento personalizado y completar gestiones necesarias para acceder a derechos.

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Este espacio se suma a los ya existentes en el Palacio Municipal y en la Delegación Batán, que funcionan de lunes a viernes, y a otros dispositivos territoriales: la Delegación Sierra de los Padres (atención los miércoles), el CAPS Newbery (primer y tercer martes de cada mes), el CAPS Belisario Roldán (segundo y cuarto martes) y Casa Camet, ubicada en la zona del lago del parque, que atiende el último jueves de cada mes.

Para más información, se encuentra disponible el sitio oficial del Municipio: www.mardelplata.gob.ar/descentralizadasdiscapacidad.

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