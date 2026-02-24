La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, realiza una nueva semana de operativos territoriales en Mar del Plata hasta este viernes 27, con el objetivo de recibir consultas y gestionar trámites de la Seguridad Social.

Ads

Las personas interesadas podrán acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones vinculadas con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción, presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, Tarifa Social, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de la Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una obra social y actualización de datos personales, entre otros trámites.

Mañana la atención se brindará en Nuevo Golf (Calle 75 S/N y Cerrito) y en Los Pinares (Juan Bautista de la Salle 545), en ambos casos en el horario de 09:00 a 13:00. El jueves se repetirá el operativo en Inareps (Ruta 88 KM 1.5 S/N) hasta las 13:00 y se sumará el barrio Bosque Grande (Reforma Universitaria 1655 y Soler) hasta las 14:00.

Ads

Puede interesarte

Fuera de General Pueyrredon, el cronograma finalizará el viernes con dos operativos simultáneos de 09:00 a 14:00: uno en Otamendi (Moreno 2277 entre San Martín y Alvarado) y otro en el Centro de Jubilados de Mechongué (Calle 5 S/N y Calle 10).

Ads