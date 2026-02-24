Atención itinerante de ANSES: dónde y cuándo se pueden hacer trámites en Mar del Plata
Hasta este viernes 27, ANSES brindará atención en distintos barrios para consultas y gestiones vinculadas a asignaciones, prestaciones y actualización de datos personales.
La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, realiza una nueva semana de operativos territoriales en Mar del Plata hasta este viernes 27, con el objetivo de recibir consultas y gestionar trámites de la Seguridad Social.
Las personas interesadas podrán acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones vinculadas con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción, presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, Tarifa Social, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de la Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una obra social y actualización de datos personales, entre otros trámites.
Mañana la atención se brindará en Nuevo Golf (Calle 75 S/N y Cerrito) y en Los Pinares (Juan Bautista de la Salle 545), en ambos casos en el horario de 09:00 a 13:00. El jueves se repetirá el operativo en Inareps (Ruta 88 KM 1.5 S/N) hasta las 13:00 y se sumará el barrio Bosque Grande (Reforma Universitaria 1655 y Soler) hasta las 14:00.
Fuera de General Pueyrredon, el cronograma finalizará el viernes con dos operativos simultáneos de 09:00 a 14:00: uno en Otamendi (Moreno 2277 entre San Martín y Alvarado) y otro en el Centro de Jubilados de Mechongué (Calle 5 S/N y Calle 10).
