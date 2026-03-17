Colegios profesionales vinculados a la construcción presentaron una nota conjunta ante la Municipalidad para expresar su preocupación por el funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas y solicitar medidas que mejoren su desempeño administrativo y técnico en Mar del Plata.

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La presentación fue realizada por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 y el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito 2, entidades que agrupan a profesionales responsables del proyecto, dirección y ejecución de obras en el distrito.

En el documento, las instituciones señalan que desde hace tiempo se registran diversas dificultades, entre ellas demoras en la tramitación de expedientes, falta de sistemas adecuados de seguimiento administrativo, inconsistencias en la normativa disponible y extravío de documentación.

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Asimismo, advierten sobre el aumento de obras ejecutadas fuera de los procedimientos reglamentarios, lo que -según indicaron- impacta en el ordenamiento urbano, el ejercicio profesional regulado y los mecanismos de control técnico.

Otro de los puntos destacados es la coexistencia de sistemas en soporte papel y digital, lo que genera incertidumbre en los circuitos administrativos y dificulta el acceso claro a la información tanto para profesionales como para particulares.

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En ese contexto, los colegios solicitaron la implementación de medidas administrativas, organizativas y tecnológicas que permitan restablecer un funcionamiento eficiente, transparente y previsible en los procesos de evaluación, aprobación y control de obras privadas.

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A su vez, manifestaron su disposición a colaborar con el Municipio en la búsqueda de soluciones que optimicen los procedimientos y fortalezcan el sistema de control edilicio, en un sector clave para la economía local.