La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa realizando operativos de atención en Mar del Plata, en distintos puntos de la ciudad, donde los vecinos podrán efectuar consultas y trámites vinculados a la Seguridad Social.

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Desde el organismo informaron que los interesados deben acercarse con DNI y la documentación correspondiente para gestionar distintos beneficios y servicios.

Entre los trámites disponibles se incluyen la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una obra social y actualización de datos personales, entre otros.

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El cronograma de atención en la ciudad será el siguiente: mañana en Costa Azul s/n y Estanislao Zeballos, en el punto Alto Camet; el jueves en Punto Los Pinares (Juan Bautista de La Salle 545); y el viernes en Punto Malvinas Argentinas (Tres de Febrero 7815) y Punto Constitución (Vicente López y Planes 1755). En todos los casos, el horario de atención será de 09:00 a 14:00.

Las ubicaciones, días y horarios de los operativos en todo el país pueden consultarse a través de los canales oficiales del organismo.

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