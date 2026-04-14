La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que ya se encuentra habilitada la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2026 a través de mi ANSES o la aplicación oficial, con fecha límite el 31 de diciembre.

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El trámite permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de niños y adolescentes. Con su presentación, las familias pueden acceder al 20% del complemento acumulado correspondiente a 2025.

Desde el organismo remarcaron que el formulario generado desde mi ANSES es el único válido para realizar la gestión y debe presentarse una vez completo y firmado por las autoridades escolares y sanitarias.

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Para completar el trámite, se debe ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar los datos en la sección Hijos > Libreta AUH y, en caso de ser necesario, generar el formulario para su descarga o envío por correo electrónico.

Luego, se debe imprimir en una sola hoja y llevarlo a la escuela o centro de salud para su firma. Una vez completo, se debe tomar una fotografía en buenas condiciones (formato JPG, hasta 3 MB) y subirla en la plataforma, siguiendo las instrucciones. El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación.

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En caso de no poder realizar la presentación de manera digital, el trámite también puede efectuarse sin turno en oficinas de ANSES o en operativos de atención del organismo. Para más información, se puede consultar a través de los canales oficiales de ANSES.