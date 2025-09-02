El cónsul general de España dará una conferencia en Mar del Plata sobre cómo acceder a la ciudadanía
El encuentro será este viernes a las 18 en el Centro Asturiano, ubicado en Jujuy al 2.285, y estará abierto a todo el público interesado.
El Viceconsulado Honorario de España en Mar del Plata invitó a la comunidad a participar de la conferencia “Estado actual del acceso a la ciudadanía española”, que será dictada por el cónsul general de España en Buenos Aires, José María Ridao.
El encuentro se llevará a cabo este viernes a las 18 en el Centro Asturiano, ubicado en Jujuy al 2.285, y estará abierto a todo el público interesado, por lo que no se requiere inscripción previa.
Durante la disertación, Ridao abordará la situación vigente en torno al acceso a la ciudadanía española, en particular el marco de la Ley de Memoria Democrática, y brindará información actualizada sobre los trámites y alcances para los descendientes de españoles en nuestro país.
Según manifestaron desde el viceconsulado extranjero, este evento “representa una valiosa oportunidad para que los asistentes despejen dudas, reciban orientación directa y fortalezcan el vínculo de la colectividad española con la comunidad local”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión