El organismo nacional ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que continúa desarrollando operativos de atención en distintas localidades del país, entre ellas General Pueyrredon, con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad. Estos espacios permiten realizar trámites y consultas vinculadas a la seguridad social de manera presencial, gratuita y sin necesidad de turno previo.

Los operativos en General Pueyrredón comenzaron hoy en el barrio Alfar y en Gloria de la Peregrina, y continuarán mañana en el INAREPS (Ruta 88 km 1.5 s/n) de 09:00 a 14:00. Finalmente, el miércoles se trasladará a Faro Norte (Sánchez de Bustamante 3460), en el mismo horario.

Quienes deseen acercarse deben presentar DNI y la documentación correspondiente según el trámite a realizar. Entre las gestiones disponibles se encuentran la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción), presentación del certificado escolar y prestación por desempleo.

Además se puede tramitar la tarifa social, el cambio de lugar de cobro, la designación de apoderados, la generación de Clave de la Seguridad Social, la constancia de empadronamiento a una obra social o la actualización de datos personales.

Estos operativos buscan garantizar el acceso equitativo a los derechos y beneficios que brinda ANSES, especialmente en zonas alejadas de las oficinas permanentes, indicaron desde la dependencia oficial

